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إخلاء سيبل سائق “اللوري” بعد اتهامه باقتحام ستاد القاهرة في مباراة الأهلي

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إخلاء سيبل سائق “اللوري” بعد اتهامه باقتحام ستاد القاهرة في مباراة الأهلي إخلاء سيبل سائق “اللوري” بعد اتهامه باقتحام ستاد القاهرة في مباراة الأهلي

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، باخلاء سبيل سائق السيارة اللورى التي اقتحمت بوابة القاهرة أول أمس السبت، وشريكة بضمان محل الاقامة لاتهامهما بإحداث تلفيات بالبوابة الرئيسية للاستاد.

كان نحو الفين من مشجعى نادى الاهلى تجمعوا اول امس السبت امام استاد القاهرة لحضور مباراة الاهلى وسيو سبورت، وقاموا باقتحام البوابة الرئيسية للاستاد بواسطة لورى ،وتمكنت قوات الامن من القبض على انور كمال احمد “سائق اللورى”،واسلام سمير فؤاد شريكه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8010 لسنة 2014 جنح ثان مدينة نصر ،وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق

 

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