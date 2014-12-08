بالفيديو.. مصرع مسجلين خطر بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن بأسيوط

قامت مديرية أمن أسيوط ، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ، ومباحث مركز شرطة ساحل سليم وقوات الأمن المركزى وقوات الأمن ، بمأمورية إستهدفت ( قرية النزلة المستجدة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم ) ، وذلك عقب وروود معلومات أكدتها التحريات تفيد تواجد الأشقياء الخطرين والمحكوم عليهما الهاربين .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك الزراعات ، وفور وصول القوات قام المتهمون بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية صوب القوات محاولين الهرب .. فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتى تم السيطرة على الموقف وإسكات مصادر النيران ، ونجم عن ذلك مصرع المتهمين ،

وهما كلاً من ، الشقى الخطرسالم أحمد سالم سالم حلاقه – وشهرته سالم حلاقه – سن 31 – عاطل – ومقيم بالشامية دائرة المركز – المتهم فى خطف وترويع المواطنين وطلب فديه منهم ، والإشتراك فى إقتحام ديوان مركز شرطة ساحل سليم عقب أحداث 14/8/2013م ، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى عدد 8 قضايا جنايات ، ومطلوب ضبطه فى عدد (11) قضية مابين ( قتل ، شروع فى قتل ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه).

ومصرع على الشقى الخطرسمير ياسين همام – سن 31 – عاطل – ومقيم بدائرة المركز .. المحكوم عليه بالسجن المؤبد ، والمطلوب ضبطه فى عدد 7 قضايا ما بين ( قتل ، مقاومة سلطات) .. من بينهم واقعة المحضر رقم 3082 إدارى مركز ساحل سليم لسنة 2014م ، بأحد الزراعات المتاخمة لمقابر النزلة المستجدة بدائرة المركز .

وعثر بجوار جثة الأول على (بندقية إسرائيلى عيار 7,62×51مم ، وحقيبة جلدية تحوى 10خزينة لذات السلاح باخلهم عدد 180 طلقة من ذات العيار ) .. وعثر بجوار جثة الثانى على (بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، وحقيبة جلدية تحوى عدد 1510خزينة لذات السلاح باخلهم 47 طلقة من ذات العيار ) .

و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

هذا وجارى إستمرار الحملات الأمنية لمواجهة كافة العناصر الإجرامية والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا .

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