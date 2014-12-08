نيابة أمن الدولة : قناة مكملين الإخوانية فبركت “التسريبات” لإثارة الفوضى

انتهت نيابة امن الدولة العليا من تفريغ الفيديوهات المقدمة اليها من إدارة التوثيق والمعلومات، ومباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، بوزارة الداخلية فى واقعة ” التسريبات المفبركة ” .

> وكشفت التحقيقات عن تورط قناة ” مكملين ” أحد أذرع جماعة الاخوان فى تركيب واذاعة الفيديوهات بهدف الشوشرة على محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسى بالاضافة الى الاساءة للسلطات المصرية .

> وظهر فى المقاطع الصوتية شعار قناة ” مكملين ” وشعارات رابعة العدوية وكشفت التحقيقات ان القناة يتم بثها من تركيا ويتولى ادارتها قيادات بجماعة الاخوان المسلمين وتتلقى تمويل ودعم من التنظيم الدولى للاخوان .

> وامر المستشار الدكتور تامر فرجانى رئيس نيابة امن الدولة العليا قطاع الامن الوطنى بعمل التحريات اللازمة للوصول الى الاشخاص المتورطين فى تركيب هذة التسجيلات المفبركة ، والتى تهدف الى تشويه صورة المؤسسات، ومحاولة التأثير على القضاء والنيابة العامة خلال نظر القضايا الخاصة بوقائع الإرهاب، المتهم فيها قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى.

> وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد امر ، بفتح تحقيقات موسعة للكشف عن المتورطين فى بث ونشر الأخبار الكاذبة الخاصة بالتسجيلات المفبركة التى أذاعتها قنوات فضائية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وضبط وإحضار كل من يثبت تورطه فى الترويح للشائعات وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

> واصدرت النيابة العامة بيانا رسميا عقب تداول المكالمات المفبركة، اوضحت فيه أن المواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية التابعة للتنظيم الإخوانى، انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذى أصابهم، ورغبتهم فى انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية الهامة ضد قيادات الجماعة وأعضائها المتورطين فى جرائم مشينة فى الوقت الدقيق الذى تشهده البلاد. جدير بالذكر أن عددًا من القنوات والشبكات الإعلامية التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، قد بثت مجموعة تسجيلات مفبركة ونسبتها لقيادات القوات المسلحة، وزعمت أن هذه المكالمات هى تسريبات لمحادثات هاتفية مسجلة لقيادات بالمجلس العسكرى على خلاف الحقيقة.