مصرع نقاش صطدمه قطار في شبين القناطر بالقليوبية

لقي نقاش مصرعه، صدمه قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر، ولم يشتبه في وفاته جنائياً.

تلقي اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين مصرع “خالد ابراهيم درويش سويلم” -34 سنه- نقاش، ومقيم “عرب جهينه”، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك، فاصطدم به القطار رقم “388″ القادم من الزقازيق بإتجاه القاهرة، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

بسؤال والد المتوفى “ابراهيم درويش سويلم” -59 سنه- مزارع، ردد ذات المضمون، ولم يشتبه فى وفاة نجله جنائياً.

تم نقل الجثه لمستشفى شبين القناطر العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثه بمعرفة مفتش الصحة، ورد التقرير الطبي يفيد أن سبب الوفاه نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12463إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2014م، وجارى العرض على النيابه العامة.