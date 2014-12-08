فيلم "عمر" يحصد جوائز عدة في مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"

عاشت تونس العاصمة ومدن تونسية داخلية أجواء منعشة في حفل الإعلان عن الأفلام الفائزة في "مهرجان أيام قرطاج السينمائية" في دورتها الـ25،

وعلى الرغم من الإمكانيات المادية المحدودة، تميز الحفل بالإقبال الكبير على المسرح البلدي في تونس العاصمة، حيث ازدحم المكان لمشاهدة الأفلام، وللمشاركة الفيلم بالنقاشات التي تدور مع أبطال الأفلام والمخرجين.

وقد أعلنت درّة بوشوشة مديرة مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" أن المهرجان سيصبح حدثاً سنوياً.

الجوائز

وفاز الفيلم الفلسطيني "عمر" بالجائزة الأـولى (التانيت الذهبي) عن فئة الأفلام الروائية الطويلة، وهو من إخراج هاني أبو سعد. وقد حصل هذا الفيلم على جوائز أخرى كجائزة الجمهور، وجائزة أفضل سيناري،و وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالشباب، ويروي الشريط قصة الشاب الفلسطيني عمر الذي يتم اعتقاله بعد نجاحه في اجتياز الجدار العازل للقاء حبيبته نادية حيث يتعرض الشاب إلى شنى أساليب التعذيب والقمع، كما تقع محاولة استمالته واستقطابه للعمل لخدمة الاسرائيليين.

وبشهادة كل من شاهد الفيلم، ومن بينهم الناقد والمخرج السينمائي التونسي فريد بوغدير أن فيلم "عمر"، هو فيلم قوي وناجح في موضوعه وإخراجه، يصور تمزق الشخصيات وصراعاتهم من أجل الحريّة.

وقد كان من بين أعضاء لجنة التحكيم الممثلة المصرية منة شلبي، التي ظهرت في فستان أزرق جمع بين البساطة والأناقة، وقد تولت تلاوة تقرير لجنة التحكيم باللغة العربية .

وفاز في المرتية الثانية فيلم "هم الكلاب"ا للمخرج هشام اعسيري من المغرب، والمرتبة الثالثة كانت لفيلم "قبل تساقط الثلوج" للمخرج هشام زمان من العراق.

وترأس لجنة التحكيم الممثل الأمركي داني غلوفر ومن بين الأعضاء المخرجة التونسية سلمى بكار والمغنية اللبنانية ريم خشيش، والمخرج الجزائري نذير مكناش، والمخرج السينغالي موسى توري، أمّا لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فرأسها الصحفي اللبناني إيلي أبي صعب، ومن بين أعضائها المخرجة اليمنية خديجة السلامي.

النجوم

ومن أكبر النجوم التي حضرت المهرجان النجمة ليلى علوي، التي عقدت ندوة صحفية عبّرت فيها عن إدانتها للقنوات التلفزيونية التي تعرض الكثير من الأفلام المصرية دون دفع الحقوق، وكذلك "اليوتوب" الذي يعرض مقتطفات من أفلام دون احترام لحقوق الملكية الفكرية وهو ما اعتبرته ليلى سرقة، كما قالت إن تجربة الإنتاج الفني المشترك بين الدول العربية محبذة ومطلوبة.

ومن نجوم المهرجان خالد أبو النجا الذي حضر عرض فيلمه "ديكور" المشارك في المسابقة الرسمية، كما كان أبو النجا نجم بعض البرامج التلفزيونية التي استضافته بمناسبة وجوده في تونس، وقد تألق في مداخلاته وأظهر لباقة في الحديث وسرهة بديهة وذكاء في الدفاع عن مواقفه وارائه، بالإضافة إلى الحضور المميز.

كما تميزت الممثلة التونسية المقيمة في مصر درة زروق في الحفل حيث تولت تقديم حفلتي الافتتاح والاختتام، وقد جلبت الأنظار بفساتينها الأنيقة وتسريحاتها الجميلة الى جانب لباقتها وخفة ظلها.

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