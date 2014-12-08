أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه ومؤشرها يربح 0.46%

Google+ Print
البورصة تربح 1.9 مليار جنيه ومؤشرها يربح 0.46% البورصة تربح 1.9 مليار جنيه ومؤشرها يربح 0.46%

البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم “الإثنين” مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه ليبلغ مستوى 526 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 1.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية”إيجي إكس 30″ بنسبة 0.46 فى المائة ليبلغ مستوى 9577.93 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنحو 0.09 فى المائة ليبلغ مستوى 637.43 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر”إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقًا، والذي أضاف نحو 0.38 فى المائة الى قيمته ليصل الى مستوى 1161.91 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم سجلت أسهم 77 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسهم 82 شركة وحافظت 30 شركة على استقرارها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط

طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط