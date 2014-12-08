البورصة تربح 1.9 مليار جنيه ومؤشرها يربح 0.46%

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم “الإثنين” مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.9 مليار جنيه ليبلغ مستوى 526 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 1.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية”إيجي إكس 30″ بنسبة 0.46 فى المائة ليبلغ مستوى 9577.93 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنحو 0.09 فى المائة ليبلغ مستوى 637.43 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر”إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقًا، والذي أضاف نحو 0.38 فى المائة الى قيمته ليصل الى مستوى 1161.91 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم سجلت أسهم 77 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 82 شركة وحافظت 30 شركة على استقرارها.

أ ش أ