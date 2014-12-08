«التخطيط»: الحكومة أعدت استراتيجية قومية طويلة الأمد حتى 2030 تستهدف كل القطاعات

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة أعدت استراتيجية قومية طويلة الأمد حتى عام 2030، مؤكداً أن المنظمات الدولية اشترطت ارتباط المساعدات المقدمة للبلدان بوضع استراتيجيات تنموية حقيقية.

وأضاف «العربي»، خلال كلمته الاثنين، في الاحتفال بمرور 100 عام من الإحصاءات التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الاستراتيجية تتصف مع المتطلبات الدولية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، منوها بأن مصر ما زالت تمر بمرحلة صعبة رغم التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة، ما يتطلب وضع رؤية للقضاء على تلك المشكلات.

وأوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستراتيجية القومية التي أعدتها مصر تستهدف كل القطاعات من «دعم، وطاقة، واستحداث أنماط جديدة للطاقة المتجددة، والتنمية العمرانية، والبحث العلمي، والارتقاء بالتعليم بكل مراحله، والزراعة والصناعة، والامن القومي الداخلي والخارجي»، مؤكدا أن تلك الاستراتيجية تعتمد في أساس إعدادها على الإحصاءات والبيانات السليمة والدقيقة.