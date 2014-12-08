بالفيديو..عملية "الأنابيب" تضبط 6.5 ملايين حبة مخدرة

كشف سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي عن أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تمكنت من ضبط عصابة حاولت تهريب كمية من العقاقير المخدرة " الكبتاجون" إلى الدولة مخبأة داخل أنابيب حديدية مصممة خصيصاً لتهريب المخدرات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء المزينة في مبنى القيادة بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم محمد المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي والعقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي وعدد من الضباط والإعلاميين.

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> الخيوط الأولى

> وأوضح أن العملية بدأت خيوطها الأولى تتشكل مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بأن المدعو ( ع. أ.أ ) عربي الجنسية وشريكه المدعو( أ.ن.ش) عربي الجنسية، يحوزان على كمية كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، محملة على شاحنة في رأس الخور الصناعية، ويبحثان لها عن ناقل ليقوم بتخزينها، ثم تصديرها إلى إحدى الدول الخليجية.

وعليه تم تشكيل فريق عمل برئاسة اللواء خبير خليل إبراهيم محمد المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وبعد وضع الخطة المناسبة، تحرك أفراد الفريق إلى مكان وجود المتهم الأول ( ع. أ.أ ) وقاموا بمباغتته وإلقاء القبض عليه بالقرب من سوق التنين.. وباقتياد المتهم إلى مكان الشاحنة ومعاينة حمولتها تبين أنها مجموعة كبيرة من الأنابيب الحديدية عددها 165 أنبوباً ، وقد تم إخفاء المخدرات داخلها على نحو احترافي ليس من السهولة بمكان اكتشافه إلا أن رجال مكافحة المخدرات بكفاءتهم العالية وخبرتهم توصلوا إلى المخابئ السرية التي كانت تحتوي على 6 ملايين و500 ألف حبة مخدرة " الكبتاجون" يقدر ثمنها بنحو 65 مليون درهم.

وأما بخصوص المتهم الثاني المدعو ( أ.ن.ش) شريك المتهم الأول في العملية ومن الجنسية ذاتها، تم القاء القبض عليه في مقرعمله بإحدى شركات الخضار والفواكه في العوير.

الاعترافات والتهم

> وقال اللواء المزينة إن الأدلة التي توفرت بين ايدي أفراد الفريق، وتمت مواجهة المتهم الأول بها ، جعلته يعترف بأن شريكه المتهم الثاني المدعو( أ.ن.ش) سبق له أن قابله في موطنه الأصلي، وأخبره أنه توجد شحنة أنابيب حديدية دخلت دولة الإمارات عبر ميناء جبل علي ، وعليه ان يقوم بتخليصها وإعادة تصديرها إلى إحدى دول مجلس التعاون.

وبناء عليه فقد قام المتهم الأول باستلامها، وتخزينها في إمارة الفجيرة لفترة من الزمن ثم أعادها إلى منطقة راس الخور الصناعية بإمارة دبي بهدف توفير ناقل لها وتصديرها إلى الخارج.

وقد أسندت لكلا المتهمين تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج والتصدير، وأحيل كلاهما على الجهات القانونية المختصة ليواجها جزاءهما العادل.

اشادة وتقدير

> وأشاد المزينة بنجاح عملية الأنابيب ومجهود رجال مكافحة المخدرات، مثمناً التعاون والتنسيق النموذجيين اللذين أبداهما أفراد الفريق فيما بينهم ، حيث أدى كل منهم دوره المنوط به بكفاءة تامة ، مما عكس همة هؤلاء الرجال على تقديم أفضل ما لديهم من مستويات الأداء، والالتزام بالخطة الشاملة للعملية، وحرصهم الشديد على أدائهم لواجبهم الوطني بشعور عارم بالمسؤولية، والتحدي بل التصدي لكل من يريد شراً بهذا البلد الآمن وشعبه الطيب.

الكبتاجون

> يصنف "الكبتاجون" على أنه من المخدرات التصنيعية، ويعاني المدمن عليه من الهلوسات السمعية والبصرية واضطراب الحواس، فيتخيل أشياء لا وجود لها، كما تظهر عليه أعراض تشبه حالات مرض الفصام أو جنون العظمة. وقد يمر بحالات من الاكتئاب يطغى عليه فيها الشعور بالاضطهاد والرغبة بالبكاء بدون سبب، ومع الإفراط في تناول "الكبتاجون" يحدث نقص في كريات الدم البيضاء، مما يضعف المقاومة لأمراض مثل: الالتهابات، والنخر، والفشل الكلوي، ودمار الأوعية الدموية بالكلية، وانسداد الأوعية الدموية للمخ، ونزيفها الذي قد يؤدي إلى الوفاة.