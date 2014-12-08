6 قصص بوليسية في مجموعة «دم نيرانو» لمروة المأذون

تصدر، المجموعة قصصية «دم نيرانو»، عن دار غراب للنشر والتوزيع للكاتبة مروة المأذون.

المجموعة عبارة عن مجموعة قصصية تحمل ستة قصص ، خلطة من الرعب و السحر والشعوذة و أيضاً الماورائيات ، منهم قصة القلادة الملعونة و هي مأخوذة عن قصة حقيقيه قرأتها الكاتبة علياحد المواقع ، و كذلك قصة زائر القدر .

«قصتا الإرث و دم نيرانو» التي اختارتها لتحمل إسمها الكتاب فهما عن الفضائيين و اتصالهم بالأرض و البشريين، وعن الرعب توجد قصة شبح المطر، و الماورائيات تجدون قصة ليته حلم.

«المأذون» لها عدة أعمال سابقة وهي كتاب ضمن نشر جماعي بإسم أنهار محرمة لفريق القلم الحر للنشر الأدبي، وكتاب فلاش باك أيضا لفريق القلم الحر للنشر الأدبي، وكتاب المنتصرون للجمعية المصرية لأدب الخيال العلمي ، و كتاب قصاصات ورق الإلكتروني عن فريق القلم الحر للنشر الأدبي.