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غرق 70 مهاجرا إثيوبيا قبالة سواحل اليمن

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قضى 70 مهاجرا إثيوبيا في غرق مركبهم قبالة سواحل اليمن عند مدخل البحر الأحمر، على ما أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، الأحد، أن المركب الذي كان ينقل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي غرق قبالة ساحل المخاء قرب مضيق باب المندب، ولم توضح الوزارة تاريخ وقوع حادث الغرق الذي نتج بحسب ما أوضحت عن أحوال جوية سيئة.

وأورد الموقع أن غرق المركب «أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنه وعددهم 70 شخصا وجميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية».

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