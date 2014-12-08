بالصور.. افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي الخامس للكتاب‎

افتتح الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة معرض جامعة جنوب الوادي الخامس للكتاب 2014 والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، واشراف الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يقام المعرض في الفترة من 8-18 ديسمبر الجاري ويضم المعرض حوالي 10000 عنوان و25 دار نشر حيث تشارك الهيئة المصرية للكتاب ووزارة الثقافة بمطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة والعديد من دور النشر المتخصصة.

وأشار الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان المعرض يتميز هذا العام بحداثة الكتب المعروضة وكثرة دور النشر المشاركة ويعد المعرض فرصة بالجامعة لتزويد مكتبات الجامعة من الكتب والمراجع التي تحتاجها طوال فترة اقامة المعرض.

وأكد الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع أن المعرض يساهم في توفير المراجع والكتب لمجتمع جنوب الوادي سواء المدارس او المعاهد او مؤسسات المجتمع المدني حيث يضم العديد من دور النشر المتخصصة.

وأضاف أن الجامعة قامت بدعوة الادارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا لتزويد مكتبات المدارس بما تحتاجه من كتب او مراجع وأشارالدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق أن المعرض بدأ منذ 5 سنوات بالجامعة وأستمر في آداء رسالته الثقافية والتنويرية بجامعة جنوب الوادي حيث يقدم خدمة لكليات الجامعة والمجتمع المحلي.

وأكد الدكتور هاني رسلان مدير مركز الاهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية ان المعرض يعد عمل متميز لخدمة المهمة التنويرية للجامعة في المجتمع كما يعد ركيزة للانشطة الطلابية التي يمكن اقامتها علي هامش المعرض مثل الانشطة الثقافية والفنية والفلكولورية لاداء المهمة المتعلقة ببناء الشخصية الثقافية والانسانية المهتمة بالطالب الجامعي.

وأشاد الدكتور عاصم العماري الاستاذ بكلية الالسن جامعة عين شمس بالدور المتميز لجامعة جنوب الوادي في تقديم الخدمات لمجتمع جنوب الوادي بدعم ورعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة مشيراً الي أن المعرض يعد إطلالة علي العالم وفرصة متميزة للطلاب والاساتذة والعاملين للوقوف علي التراث وما وصل اليه العالم من تقدم علمي وتنموي حضر الافتتاح عمداء الكليات والدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق عام الانشطة الطلابية واعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.