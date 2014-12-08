محلب يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، الدكتور جوان كلوز، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، “الهابيتات” نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقد أشاد المهندس إبراهيم محلب خلال اللقاء بالتعاون القائم حاليًا بين منظمة “الهابيتات” ووزارة الإسكان، سواء في مجالات التخطيط العمراني، أو مشروعات المياه والصرف الصحي المختلفة، حيث يوجد تعاون مشترك حالياً في تخطيط المدن الجديدة، ومنها العلمين الجديدة، وتطوير مخططات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى التعاون في إستخدامات التكنولوجيا الجديدة في المياه والصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

كما أشار رئيس الوزراء أيضاً إلى التعاون القائم حاليًا بين “الهابيتات” والإسكان في الإعداد للمؤتمر الذي سيعقد بداية العام لمناقشة مخططات التنمية العمرانية في مصر، والمقترح الجديد لترسيم الحدود، حيث أكد على ضرورة دعوة كبار المخططين وأساتذة التنمية العمرانية والإقتصادية، لطرح رؤاهم خلال هذا المؤتمر.

وقدم رئيس الوزراء ملخصاً عن برنامج الإسكان الإجتماعي، الذي تتبناه الحكومة حاليًا، “مشروع المليون وحدة”، والذي يستهدف توفير وحدات مدعمة لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.

من جانبه أكد جوان كلوز تقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية في مختلف المشروعات التي يتم التعاون خلالها، وقدم الشكر على استضافة وزارة الإسكان لمكتب “الهابيتات” الخاص بالدول العربية بالقاهرة، مشيرًا إلى حرصهم على استمرار التعاون في مشروعات جديدة.

أ ش أ