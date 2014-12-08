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سيدات أعمال مصر تطلق مؤتمر “سيدات النجاح” بحضور 150 مستثمرة عربية‎

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سيدات أعمال مصر تطلق مؤتمر “سيدات النجاح” بحضور 150 مستثمرة عربية‎ سيدات أعمال مصر تطلق مؤتمر “سيدات النجاح” بحضور 150 مستثمرة عربية‎

جمعية سيدات أعمال

اعلنت جمعية سيدات أعمال مصر 21 ، أن الجمعية تعد لفاعليات مؤتمر سيدات الأعمال الدولي” سيدات النجاح”، والذي سيعقد في الفترة من 7 – 11 فبراير 2015 في مصر والأقصر وأسوان.

وأكدت مها الوكيل عضو الجمعية أن المؤتمر سيحضرة أكثر من 150 سيدة من أهم المستثمرات المصريين والعرب، والتي لهن دور مؤثر بالمنطقة العربية عمومًا، ودورًا خاصًا في إبراز أهم الاستثمارات المصرية من خلال الدول العربية التي تمثل كل واحدة منهم.

وأضافت الوكيل، إلى أن المؤتمر يناقش العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والنقل، والتجارة، وغريها وبحضور وزراء التجارة والتعاون الدولي، والتضامن والتموين وغيرهم، مضيفة إلى أن المؤتمر سيناقش دور المراة العربية والمصرية وتأثيرها في الحياة الاقتصادية في بلاده خلال الفترات السابقة.

الجدير بالذكر ان الدكتورة يمني الشريدي هي الرئيس التنفيذي للجمعية سيدات أعمال مصر 21.

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