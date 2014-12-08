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مهرج روسي يبني «قرية للحمقى» في باريس

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مهرج روسي يبني «قرية للحمقى» في باريس مهرج روسي يبني «قرية للحمقى» في باريس

قام المهرج الروسي المعروف فيتشيسلاف بولونين بإنشاء “قرية للحمقى” في ضواحي باريس.

وأدلى بولونين الذي يتولى حاليا إدارة سيرك بطرسبورغ بتصريح لوكالة الأنباء الروسية حيث أوضح أن اختيار موقع القرية في فرنسا أبسط اقتصاديا وتنظيميا مما هو عليه في روسيا.

وقال: “سبق أن خطرت ببالي فكرة رائعة، وهي بناء قرية يقيم فيها الفنانون في فرقة “ليسيديه” (المهرجون)، ويمكن أن يزورها كل من يرغب بالمشاركة في إبداع المهرجين وفنانين السيرك. لكن تلك الفكرة بقيت مشروعا على ورق فقط.” وأوضح الفنان أنه يقضي معظم أوقاته في بطرسبورغ بغية تحريك مشروع من شأنه بناء مجمع يتحول إلى قبلة للمهرجين وعشاق فن السيرك.

يذكر أن المهرج فيتشيسلاف بولونين المعروف كشخص أخرج “عرض الثلج” المشهورعالميا سبق له في مطلع الألفية أن طرح فكرة افتتاح “سفينة للحمقى” في موسكو. وصادق عمدة موسكو السابق يوري لوجكوف على هذا المشروع عام 2007. لكن عمدة موسكو الحالي رفض عام 2011 تطبيق تلك الفكرة.

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