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وزير البيئة: مصر متمسكة بثوابتها في قضية تغير المناخ .. ومستعدون لاستضافة القمة الإفريقية

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وزير البيئة: مصر متمسكة بثوابتها في قضية تغير المناخ .. ومستعدون لاستضافة القمة الإفريقية وزير البيئة: مصر متمسكة بثوابتها في قضية تغير المناخ .. ومستعدون لاستضافة القمة الإفريقية

وزير البيئة

استهل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة نشاطه فى ليما اليوم الإثنين بحضور اجتماع وزراء البيئة الأفارقة وذلك على هامش مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بيرو.

وصرح فهمى بأن أهمية هذا الاجتماع تأتى كونه اجتماعا تحضيريا للاتفاق على الرؤية الأفريقية تجاه قضايا تغير المناخ التى تهم القارة الأفريقية كما يأتى هذا الاجتماع فى إطار تحضير لرئاستها لقمة رؤساء الدول الافريقية المعنية بتغير المناخ و كذلك تولى رئاسة وزراء البيئة الأفارقة خلال العامين القادمين وهى الفترة البالغة الأهمية فى عمر القارة الافريقية فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وفى هذا الاطار اجتمع فهمى بالمكتب التنفيذى لوزراء البيئة الأفارقة مع وممثلى برنامج الامم المتحدة للبيئة للتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر أوائل العام القادم وهو نفس العام الذى سيشهد توقيع الإتفاقية الجديدة لتغير المناخ فى باريس عام 2015 وبالتالى فان مصر ستكون مسئولة عن تنسيق المواقف الأفريقية سواء على مستوى الزعماء أو وزراء البيئة.

وأشار فهمى خلال الاجتماع أن مصر تتمسك بثوابتها فى قضية تغير المناخ التى تتسق مع الموقف الأفريقى الذى يرى أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية هى أولوية قصوى يجب ان تقف كافة الدول أمامها وأن تعمل الدول المتقدمة على توفير التمويل والدعم بأشكاله المختلفة اللازم لهذه القضية.

كما أوضح وزير البيئة انه يجب على الدول الأفريقية توحيد مواقفها تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبخاصة فيما يتعلق بشئون البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة دعم التعاون الأفريقى فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات فى المجالات البيئية.

جدير بالذكر أن وزير البيئة كان قد غادر القاهرة الى ليما بيرو على رأس وفد رفيع المستوى وذلك لحضور الشق الوزارى لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية COP20 والذى تستضيفه حكومة بيرو فى الفترة من 1 الى 12 ديسمبر الجارى وذلك بحضور وفود نحو 150 دولة حيث تجرى فعاليات المؤتمر لمدة أسبوعين وتناقش الأطراف الدولية خلال المؤتمر سبل التوصل إلى إتفاقية جديدة بشأن تغير المناخ والتى من المتوقع أن يتم توقيعها خلال مؤتمر باريس نوفمبر 2015 حيث يقوم المفاوضون حاليا بوضع الأطر العامة للإتفاقية الجديدة والتفاوض بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتكيف مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية و سبل خفض غازات الاحتباس الحرارى المسببة لهذه الظاهرة.

أ ش أ

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