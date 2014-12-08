بالصور.. المعرض الخيري الخامس للملابس الجاهزة بجامعة سوهاج

أقامت كلية التربية بالجامعة الخيري الخامس للملابس الجاهزة لطلاب الجامعة وذلك في الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر الحالي.

وقال الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة ، انه يستفيد من المعرض ما يقرب من 400 طالب وطالبة بالجامعة يتم اختيارهم بالتعاون مع إدارات رعاية الشباب بالكليات، حيث تم توزيع 400 كوبون قابلة للزيادة حتى يستطيع كل طالب من خلال الكوبون الحصول على طقم ملابس كامل وبطانية بثمن رمزي.

وقال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أثناء الافتتاح أن المعرض يأتي في إطار حرص الجامعة على مساعدة الطلاب الغير قادرين وإتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة الفعالة في خدمة الطلاب بالجامعة وأوضح أن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور نبيل نور الدين، قد وافق على إعفاء الطلاب المكفوفين من الرسوم الدراسية.

وأشار الدكتور فيصل الراوي عميد الكلية أن المعرض يحتوى على منتجات من الملابس الجاهزة والمفروشات وعبايات وأدوات مكتبية بالإضافة إلى أعمال الورشة الفنية التي تضم عدد من الاكسسوارت والمفروشات اليدوية، بالإضافة إلى عدد من البطاطين لبيعها للطلاب بأسعار رمزية.