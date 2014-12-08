كيري: دُول عربية مُستعدة للتحالف مع “إسرائيل” ضد حماس

قال وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” :إن هناك دولًا عربية مستعدة لصنع السلام مع “إسرائيل” بهدف التحالف معها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيم الدولة الإسلامية.

واعتبر كيري -في كلمة أمام منتدى سابان التابع لمعهد بروكينغز في واشنطن- أن “العنف الحالي” في الشرق الأوسط أظهر وجود فرصة لتشكيل تحالف إقليمي جديد يضم “إسرائيل” ودولا عربية.

وذكر أنه في خضم ما وصفها بالأعمال الإرهابية التي تشهدها المنطقة “نرى احتمال نشوء اصطفاف توافقي إقليمي جديد بين دول يجمعها القليل لكنها تتشارك في رفضها للتطرف”.

وأشار إلى أن هذه الدول -التي لم يسمها- أكدت له أنها جاهزة لصنع سلام مع “إسرائيل”، ولديها القدرة على إيجاد تحالف إقليمي ضد حماس وتنظيم الدولة، وحركة أحرار الشام (أحد فصائل المعارضة السورية) وجماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية.

وقال كيري أيضا إن الولايات المتحدة ستكون “مقصرة ومهملة” إذا لم تستغل ذلك، على حد تعبيره.

وكشف دبلوماسيون أمريكيون -في وقت سابق- أن كيري سيدعو إلى استئناف عملية التسوية بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين” بعد توقفها في أبريل الماضي إثر العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة.