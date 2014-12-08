استمرار توافد أهالي المنوفية على البنوك لصرف عائد استثمار قناة السويس

توافد عشرات الأهالى من محافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، على البنوك الحكومية ” الأهلى، وبنك مصر، والقاهرة”، لصرف عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، لليوم الثانى على التوالى.

وشهدت ماكينات الصراف الآلي زحام شديد، من الذين قاموا بشراء شهادات الاستثمار من فئة 1000 جنيه او أكثر، حيث قامت البنوك بتحويل الأموال على حسابات العملاء الجارية، أو حسابات التوفير، أو سحبها نقداً من كافة الفروع.

وقال شريف جمال موظف أنه حضر إلى البنك للتأكد من وجود العائد من شهادات الاستثمار، حيث أنه اشترى بنحو 10000 جنيه شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه لن يقوم بصرف العائد وسيحتفظ به فى حسابه بالبنك.

وأضافت منال السيد ربة منزل موظفة انها حضرت للبنك من التاسعة صباحا لصرف عائد شهادات الاستثمار التى قامت بشراءها ب5 الاف جنيه باسم اولادها، مؤكدة أنها شكت فى صرف العائد بعد شراء الشهادات من بعض وسائل الإعلام.

وأكد رئيس فرع بنك القاهرة بمدينة شبين الكوم أن عائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سيصدر فقط للحاصلين على من قاموا بشراء شهادات فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بفائدة 12% لمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر.

وأضاف أنه تم تحويل العائد الى حسابات العملاء ويمكن سحبها عن طريق ماكينات الصراف الالى للبنك ” atm “، مؤكدا على تواجد مهندسى الصيانة بالفروع لمنع حدوث أى أعطال بالماكينات.