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غداً .. وضع حجر أساس مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر بحضور 4 وزارء

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غداً .. وضع حجر أساس مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر بحضور 4 وزارء غداً .. وضع حجر أساس مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر بحضور 4 وزارء

جمعية الآورمان

تحتفل جمعية الأورمان الخيرية، غداً الثلاثاء، بوضع حجر الاساس لمستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالأقصر بحضور 4 وزراء في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي السادس .

يخدم المستشفي 6 محافظات ويعالج حوالى 7000 مريض سنوياً علي أن يتم الإنتهاء من أعمال الانشاء والتجهيزات خلال 18 شهرا من الآن بتكلفه إجمالية 150 مليون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب وفضيله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

يحضر الاحتفالية كلاً من وزراء الاسكان والصحة والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي ورئيس شركة المقاولون العرب والكابتن محمود الخطيب وحازم امام واحمد شوبير.

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