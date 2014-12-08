أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

متهم بـ”احداث روض الفرج” يرفع الأذان داخل القفص

Google+ Print
متهم بـ”احداث روض الفرج” يرفع الأذان داخل القفص متهم بـ”احداث روض الفرج” يرفع الأذان داخل القفص

أرشيفية

شهدت جلسة محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل”هارب” بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج ، قيام احد المتهمين برفع أذان الظهر من داخل قفص الإتهام الزجاجى بمعهد امناء الشرطة بطرة .

جاء ذلك فى مستهل مرافعة المحامى عبد الرازق عيسى عضو الدفاع عن المتهمين، امام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى .

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا