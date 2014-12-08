متهم بـ”احداث روض الفرج” يرفع الأذان داخل القفص

شهدت جلسة محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل”هارب” بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج ، قيام احد المتهمين برفع أذان الظهر من داخل قفص الإتهام الزجاجى بمعهد امناء الشرطة بطرة .

جاء ذلك فى مستهل مرافعة المحامى عبد الرازق عيسى عضو الدفاع عن المتهمين، امام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدى .

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.