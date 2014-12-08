“المجتمعات العمرانية” يوافق على إنشاء مدينة بعوث جديدة للوافدين و3 كنائس

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات، أهمها منح مهلة لاستلام وتراخيص لقطع الأراضي التي تأخر تسليمها للمواطنين، وإتاحة 3 قطع أراضي في العبور والفيوم الجديدة وطيبة الجديدة، لإقامة 3 كنائس كاثوليكية وإنجيلية.

كما تمت الموافقة على تخصيص 100 فدان في مدينة القاهرة الجديدة، لجامعة الأزهر الشريف، لتنفيذ مدينة بعوث إسلامية جديدة للطلاب الوافدين ومدينة جامعية للطلاب المغتربين، فضلا عن توفير 30 ألف متر مربع في مدينة 6 أكتوبر؛ لإنشاء مدرسة ثانوي عام جديدة للمتفوقين بدلا من المدرسة الحالية في عين شمس.

وقال مدبولي، في تصريحات صحافية، إنه تمت الموافقة على منح مهلة لقطع الأراضي التي لم يتم استكمال المرافق بها عند الطرح، مما تعذر معه تسليمها للعملاء طبقاً للمواعيد المحددة “45 يومًا” من تاريخ الإخطار للاستلام، والتقدم لاستخراج التراخيص، طبقاً للمدة المحددة بشروط الطرح، وذلك للحالات التي لم تتقدم لاستلام الأرض خلال المدة المقررة لظروف خارجة عن إرادتهم نظرا لعدم الاستفادة من التيسيرات السابق منحها من مجلس الإدارة.

وأضاف الوزير” تمت الموافقة على إتاحة قطعة الأرض الكائنة، بمركز خدمات الحي 11 و12 بمدينة 6 أكتوبر بمساحة “30249م2″، والمطلة على طريق جمال عبد الناصر، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ مدرسة للمتفوقين جديدة بدلا من الحالية في مدينة عين شمس”.

وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة “100 فدان” بمنطقة مثلث الأمل بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مدينة أزهرية متكاملة الأركان “مجمع معاهد أزهرية متميزة ، مدينة بعوث للطلاب الوافدين ، مدينة جامعية للطلاب المغتربين ، مقراً جديداً لبعض الكليات الأزهرية” وذلك بنظام نقل الأصول لصالح الأزهر الشريف، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المواجهة لكلية البنات جامعة الأزهر، بالمجاورة الخامسة بالحي الأول بمدينة العاشر من رمضان بمساحة “2588,9م2″ لإقامة سكن جامعي للطلبة، وذلك بعد تغيير نشاط القطعة من”حضانة” إلى “سكنى جامعي” وبالاشتراطات البنائية المعمول بها بمناطق إسكان الطلبة .

وأكد مدبولى، أنه تمت الموافقة على تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة كنائس، وفقا للاشتراطات البنائية المعمول بها، وهى الموافقة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة 1000م2 بمركز الخدمات الواقع خلف الحي التاسع بمدينة العبور لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك، إضافة إلى إتاحة قطعة أرض بمساحة لا تزيد عن 300م2، ضمن مساحة 1000م2 لجزء من الأرض بالحي الثالث، بمنطقة ابنى بيتك، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الإنجيليين، بمدينة الفيوم الجديدة، مع استكمال إجراءات تسليم الموقع وأعمال البناء طبقاً للقواعد المعمول بها.

وأضاف” كما تمت الموافقة على إتاحة قطعة أرض مساحة 1000م2 في مدينة طيبة الجديدة، لإقامة كنيسة، لطائفة الأقباط الإنجيليين”.

وأوضح الوزير أنه تم اعتماد مشروع لائحة الإعلانات الموحدة لتطبيقها بالمدن الجديد، على أن يتم المراجعة القانونية للائحة.

> يذكر أن الوزراء الذين حضروا اجتماع مجلس الإدارة هم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عادل لبيـب وزير الدولة للتنمية المحلية، والدكتور هاني قدري وزير المالية، والدكتور هاني ضاحي وزير النقل.

أ ش أ