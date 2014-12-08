جرانادا يجهض فرحة نجريدو بهدفه الأول ويفرض التعادل على فالنسيا

(إفي): انتزع جرانادا نقطة تعادل مستحقة امام ضيفه فالنسيا بهدف لمثله اليوم في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وصعد "الخفافيش" للمركز الخامس مجددا بالحصول على النقطة 25 ، أما الفريق الأندلسي فظفر بالنقطة 12 في المركز الـ15.

سجل النجم البارو نجريدو هدفه الأول بقميص فالنسيا من تسديدة قوية (ق83) لكن فرحته لم تدم كثيرا، حيث نال زميله المهاجم باكو ألكاسير بطاقة حمراء مباشرة (ق84) بعد دقيقتين فقط من نزوله لاعتدائه على خوان كارلوس لوبيز.

واقتنص جرانادا فرصة النقص العددي ليسجل النيجيري إيساك ساكسيس التعادل (ق88) من متابعة لرأسية المغربي يوسف العربي التي ارتدت من الحارس البرازيلي دييجو ألفيش في غياب الرقابة الدفاعية.