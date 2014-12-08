أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جرانادا يجهض فرحة نجريدو بهدفه الأول ويفرض التعادل على فالنسيا

Google+ Print
جرانادا يجهض فرحة نجريدو بهدفه الأول ويفرض التعادل على فالنسيا جرانادا يجهض فرحة نجريدو بهدفه الأول ويفرض التعادل على فالنسيا

(إفي): انتزع جرانادا نقطة تعادل مستحقة امام ضيفه فالنسيا بهدف لمثله اليوم في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وصعد "الخفافيش" للمركز الخامس مجددا بالحصول على النقطة 25 ، أما الفريق الأندلسي فظفر بالنقطة 12 في المركز الـ15.

سجل النجم البارو نجريدو هدفه الأول بقميص فالنسيا من تسديدة قوية (ق83) لكن فرحته لم تدم كثيرا، حيث نال زميله المهاجم باكو ألكاسير بطاقة حمراء مباشرة (ق84) بعد دقيقتين فقط من نزوله لاعتدائه على خوان كارلوس لوبيز.

واقتنص جرانادا فرصة النقص العددي ليسجل النيجيري إيساك ساكسيس التعادل (ق88) من متابعة لرأسية المغربي يوسف العربي التي ارتدت من الحارس البرازيلي دييجو ألفيش في غياب الرقابة الدفاعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع