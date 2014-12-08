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تأجيل دعوى تعويض شركة إنتاج فني ضد المطربة أنغام لـ 5 يناير المقبل للإعلان

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تأجيل دعوى تعويض شركة إنتاج فني ضد المطربة أنغام لـ 5 يناير المقبل للإعلان تأجيل دعوى تعويض شركة إنتاج فني ضد المطربة أنغام لـ 5 يناير المقبل للإعلان

المطربة أنغام

أجلت الدائرة الثانية مدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية دعوي تعويض بمليون جنية مقامة من شركة «ستارز» للإنتاج الفنى ضد المطربة أنغام لجلسة 5 يناير المقبل للإعلان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل وعضوية المستشارين شريف الماحي وأحمد محمد وأمانة سر وليد عبد الغنى.

وقالت عريضة الدعوي إن المطربة أنغام باعت وتنازلت عن الأغانى محل التداعى لصالح إحدي شركات عالم الفن وان عالم الفن باعت للشركة المدعية”ستارز” الاغانى محل التداعي فأصبحت شركة الإنتاج صاحبة الحق الحصري لاستغلال هذه المصنفات.

وأضافت عريضة الدعوي أن المطربة أنغام قامت باستغلال ألحان بعض المصنفات الفنية منها “سيدى وصالك ، وليه سبتها” وغنائها فى مهرجان موازين بالمغرب دون إذن من الشركة المدعية صاحبة الحق الحصري للمصنفات، وهو ما يعد مخالف لأحكام القانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية .

 

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