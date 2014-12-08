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لبيب: التنسيق مع المصرف المتحد لزيادة موارد صندوق التنمية المحلية

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لبيب: التنسيق مع المصرف المتحد لزيادة موارد صندوق التنمية المحلية لبيب: التنسيق مع المصرف المتحد لزيادة موارد صندوق التنمية المحلية

عادل لبيب

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجرى حاليا التنسيق بين الوزارة والمصرف المتحد لزيادة موارد صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة حتى يوفر مزيداً من القروض خاصة للقرى الأكثر احتياجاً .

وأشار الوزير – فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى وجود فجوة بين القروض المتوفرة بالصندوق والتي تبلغ حوالى 15 مليون جنيه سنوياً واحتياجات المواطنين خاصة الشباب والمرأة والتي تزيد على حجم هذه القروض .

وأضاف أن صندوق التنمية المحلية وافق اليوم على تخصيص مليونى جنيه قروضاً للشباب لتمويل 508 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك للحد من مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للقرية المصرية ، مشيرا إلى أن المشروعات تنفذ في بعض القرى والنجوع بــ 18 محافظة هي “محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا”.

أ ش أ

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