‏ضبط إخواني وزوجته بتهمة التحريض على التظاهر بالمنوفية

ت

مكن اهالى قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع ، اليوم الاثنين ، من الإمساك بإخوانى وزوجته اثناء دعوتهم الاهالى للتظاهر والتوجه الى ميدان التحرير الجمعة القادمة للتظاهر ضد الدولة .

حيث تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من رئيس مباحث بركة السبع بقيام الاهالى بقرية الروضة بضبط كلا من أحمد .م .س . ح 32 سنة حاصل على ليسانس دار علوم وزوجته مرام .أ .إ .ع 26 سنة حاصله على ليسانس آداب وتربيه ومقيمان قرية سملاى دائرة مركز اشمون .

حال قيامهما بدعوتهم و تحريضهم على التوجه الى ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة القادم ، للتظاهر ضد نظام الدولة والقيام بأعمال تخريبية وقاموا بتسليمهم الى مركز الشرطة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22649 جنح مركز شرطة بركة السبع لسنه 2014م وجارى العرض على النيابة .