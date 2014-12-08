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‏ضبط إخواني وزوجته بتهمة التحريض على التظاهر بالمنوفية

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‏ضبط إخواني وزوجته بتهمة التحريض على التظاهر بالمنوفية ‏ضبط إخواني وزوجته بتهمة التحريض على التظاهر بالمنوفية

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الاخوانى وزوجته

مكن اهالى قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع ، اليوم الاثنين ، من الإمساك بإخوانى وزوجته اثناء دعوتهم الاهالى للتظاهر والتوجه الى ميدان التحرير الجمعة القادمة للتظاهر ضد الدولة .

حيث تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من رئيس مباحث بركة السبع بقيام الاهالى بقرية الروضة بضبط كلا من أحمد .م .س . ح 32 سنة حاصل على ليسانس دار علوم وزوجته مرام .أ .إ .ع 26 سنة حاصله على ليسانس آداب وتربيه ومقيمان قرية سملاى دائرة مركز اشمون .

حال قيامهما بدعوتهم و تحريضهم على التوجه الى ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة القادم ، للتظاهر ضد نظام الدولة والقيام بأعمال تخريبية وقاموا بتسليمهم الى مركز الشرطة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22649 جنح مركز شرطة بركة السبع لسنه 2014م وجارى العرض على النيابة .

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