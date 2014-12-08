4 نصائح حصريّة من خبيرة ماكياج Beyoncé

تتميز خبيرة التجميل العالمية Mally Roncal بالحيوية والمرح، فبالرغم من أنها أم لثلاثة أطفال إلا أنّ هذا الأمر لم يكن عائقًا أمام نجاحاتها المستمرة.

فهي دائمًا ما تسافر مع بيونسيه والتي تعتبرها صديقتها المقربة، إضافة إلى أنها تقوم بإدارة علامة تجارية ناجحة لإنتاج مستحضرات التجميل، فضلًا عن ظهورها بانتظام على شبكة QVC العالمية.

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وهاهي Mally Roncal تشارك "سيدتي نت" بـ4 نصائح تجميلية، فلنتبعها:

1.للتخلص من الهالات السوداء:

قد يساعدك الكونسيلر الأصفر أو الذهبي الأفتح من لون بشرتك بدرجة واحدة على التخلص من الهالات السوداء والتي دائمًا ما تكون داكنة اللون. احصلي على منتج جيد وافتح من لون جلدك بدرجة واحدة فقط، ثم استخدميه كالتالي:

ضعي القليل من الكونسيلر بلطف على جفنك السفلي، ثم استخدمي الأصبع للضغط عليه من الزاوية الداخلية لعينيك إلى الخارج في شكل نصف دائرة بحيث يكون لديك تغطية متناسقة في كل مكان.

2.احصلي على بشرة حيوية متوهجة:

لتحويل بشرتك المملة وجلدك المتعب إلى بشرة أكثر حيوية عليك بالبحث عن الأساليب الطبيعية، أو المنتجات التجارية كالكريمات. وفي حال قمتِ باختيار المنتجات التجارية فعليك مراعاة عدم احتوائها على بودرة التلك؛ لأنها قد تعطيك بشرة طباشيرية.

3.ارفعي مستوى إشراقة بشرتك:

معظم السيدات يقمن باختيار منتجات الإضاءة لمحاولة الوصول إلى أعلى مستوى من إشراقة البشرة، ولكنّ الكثيرات يقمن باختيار المنتجات الخاطئة. فقد تختار بعض السيدات كريمات الأساس المطفية والتي لا تعكس الضوء نهائيًّا!! والبعض الآخر تختار البودرة البيضاء والتي قد تزيد من شحوب البشرة وتجعلها مملة.

ولذلك عليك أن تختاري المنتجات التي تحتوي على بعض الوهج البرتقالي أو الفضي أو حتى الذهبي، ولاختيار المنتج الأمثل على بشرتك عليك اختيار أحمر الخدود والظلال ذات الوهج الفضي إذا كانت بشرتك فاتحة، وإذا كانت بشرتك متوسطة الاسمرار فيمكنك استخدام الظلال وأحمر الخدود ذات الوهج الذهبي، أما إذا كنت سمراء فالمنتجات ذات اللهجة البرونزية ستكون رائعة على بشرتك. احصلي على بشرة كاملة الإشراق من خلال تطبيق أحمر الخدود على عظام الخد وطرف الأنف، مع تطبيق الظلال على الجفون وعظمة الحاجب.

4.لعيون كاملة الجاذبية والإغراء:

لتتعلمي خدعة Roncal للحصول على عيون جذابة وساحرة ما عليك سوى تجهيز قلمين من الكحل أحدهما أسود والآخر ملون ولكن داكن اللون كالبني، أو الرمادي، أو البرونزي.

•ابدئي بتطبيق قلم الكحل الأسود بشكل رقيق وعميق وذلك على الجفن العلوي أو السفلي أو كليهما، مع التأكد من ملء خط الجفن بالكامل بخط رفيع.

•استخدمي قلم الكحل الآخر وليكن رمادي اللون على الجفن العلوي فقط فوق القلم الأسود لإطلالة غاية في الجاذبية.

•كما يمكنك استبدال الكحل بالاي لاينر لنظرة أكثر جاذبية إذا كنت محترفة في استخدامه.

•وللحصول على تأثير واسع للعينين لا تقومي بسحب الكحل إلى خارج العينين وإنما استخدمي الماسكارا الكثيفة باللون الأسود للقيام بهذا التأثير.

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