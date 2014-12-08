وفد وزاري مصري يصل إلى بكين للترتيب لزيارة السيسي

وصل إلى بكين اليوم وفد وزارى مصرى رفيع المستوى فى زيارة يجرى خلالها محادثات اقتصادية مع الجانب الصينى كجزء من الترتيبات المسبقة للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين.

ويضم الوفد وزراء الصناعة و التجارة منير فخرى عبد النور، والكهرباء والطاقة محمد شاكر و النقل هانى ضاحى و التعاون الدولى نجلاء الأهوانى.

ويعقد الوزراء خلال الزيارة التى تستمر حتى يوم الجمعة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين و رجال أعمال صينيين لبحث سبل دفع العلاقات و زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر و الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادى و تشجيع الاستثمارات الخارجية.

ومن المقرر أن يحضر الوزراء ندوة تعقدها السفارة المصرية فى بكين غدا الثلاثاء تحت عنوان “سياسة مصر الاستثمارية والوضع الاقتصادى” و يشارك فيها ممثلون عن مجموعة من أكبر شركات الاستثمار الصينية لمناقشة مقترحات بمشروعات مصرية صينية فى مجالات البنية التحتية و استصلاح الأراضي و البتروكيماويات و النقل و صناعة الدواء و الطاقة”.

كما سيقوم البعض منهم بزيارات لمجموعة من المناطق الصناعية فى الصين للاطلاع على التقدم الحادث فيها لتحديد كيفية نقل هذا التقدم إلى مصر.

كانت مصر – فى إطار سعيها لتعزيز التبادل التجارى و رفع العلاقات إلى مستوى استراتيجى – قد قامت بإنشاء “وحدة الصين”، تتبع مجلس الوزراء، ويترأسها رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وتضم مجموعة وزراء، طلب منهم أن يعدوا ما يرونه مناسبا من مشروعات يمكن لمصر و الصين أن يتعاونا فى تنفيذها معا و تكون ذات مردود اقتصادى ناجح لكلا البلدين.

أ ش أ