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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل في المحمودية‎ بالبحيرة

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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل في المحمودية‎ بالبحيرة بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل في المحمودية‎ بالبحيرة

جانب من الحملة

تمكنت حملة أمنية من مديرية أمن البحيرة، بالمشاركة مع الإدارة المحلية، وحماية النيل من إزالة 35 حالة تعدى على حرم نهر النيل فى مركز المحمودية.

كانت الحملة التى قاها اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، واللواء نبيل عبد الوهاب نائب مدير أمن البحيرة،قد تمكنت من إزالة 35 حالة تعدى فى المنطقة الواقعة من مدينة المحمودية، وحتى قرية السبيل باتجاة الرحمانية، عبارة عن 3 أسوار بالطوب الأبيض، و10 منازل، تتراوح مساحة كل منها بين 120 إلى 200 متر، وارتفاعها من دور أرضى وحتى ثلاثة طوابق.

كما شملت الازالات 3 منازل، تبلغ مساحتها الإجمالية 600 متر، و12 حالة تعدى عبارة عن أسوار وتندات حديدية، و5 محلات بدون تراخيص، تتراوح مساحتها من 40 إلى 70 متر، و7 حالات تابعة للرى، عبارة عن منازل صغيرة بالطوب الأبيض، واقعة على ترعة مرقص بالإضافة إلى محطة وقود مخالفة، مكونة من مغسلة ومركز صيانة وورشة لتغير زيوت السيارات تبلغ مساحتها 200 متر.

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