غداً .. الأقصر تحتفل بعيدها القومي السادس بفعاليات فنية وثقافية

تنظم محافظة الأقصر، غداً الثلاثاء، عدة فعاليات فنية وثقافية بمناسبة عيدها القومى السادس، الذي يوافق ذكرى إعلانها كمحافظة مستقلة عن محافظة قنا، للمساهمة في تنشيط حركة السياحة، بالإضافة لإفتتاح عدد من المنشآت والمشروعات الهامة.

و تشمل الإحتفالية التي تنظمها محافظة الأقصر تقديم فقرات وعروض كرنفالية ستتنوع ما بين فلكلور صعيدي وموسيقي السمسمية ومارشات عسكرية وموسيقي نحاسية .

وتتضمن الإحتفالية طابور عرض تشارك فيه مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات ومراكز ومدن محافظة الأقصر ينطلق من أمام فندق الونتر بلس التاريخي المطل علي كورنيش النيل وينتهي عند مركز المؤتمرات الدولي الذي سيشهد احتفالية ضخمة بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة .

وتحتفل محافظة الأقصر بعيدها القومي في التاسع من ديسمبر كل عام حيث يوافق ذكري مناسبة تحويل مدينة الأقصر إلى محافظة وضم مدينتي اسنا وارمنت لها بالقرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009.