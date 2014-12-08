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ضبط محام وبحوزته شهادة دبلومة مزورة بقنا

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ضبط محام وبحوزته شهادة دبلومة مزورة بقنا ضبط محام وبحوزته شهادة دبلومة مزورة بقنا

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم قنا، من ضبط محامى، وبحوزته شهادة دبلومة عامة، مزورة، أثناء محاولة استخراج بدل فاقد لها، بجامعة جنوب الوادى.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، قد تلقى بلاغا من رئيس جامعة جنوب الوادى، بقيام محامى بتزوير شهادة الدبلومة العامة.

وكشفت التحريات قيام العاملين بكلية الأداب بقنا، بإكتشاف وجود شهادة دبلومة عامة مزورة، خاصة بـ”أشرف . ص. ع ” -45 سنة- محامى، أثناء محاولته استخراج بدل فاقد لها بالكلية، فتم ضبطه.

بمواجهة المتهم، اعترف بقيام شخص يدعى “محمود. ف. “، ويعمل موظف بإدارة ديروط التعليمية بأسيوط، بإعطاه صورة هذه الشهادة المضبوطة، مقابل مبلغ 1000 جنية، وأقر بأنه لم يحصل علي تلك الشهادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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