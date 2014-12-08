«الإسكان» تخصص أرض لمدينة بعوث جديدة ولـ3 كنائس

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لاستلام وتراخيص قطع الأراضي التي تأخر تسليمها للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، في تصريحات، الاثنين، إنه تمت الموافقة على منح مهلة لقطع الأراضي التي لم يتم استكمال المرافق بها عند الطرح، مما تعذر معه تسليمها للعملاء طبقا للمواعيد المحددة، 45 يوما من تاريخ الإخطار للاستلام، والتقدم لاستخراج التراخيص، طبقا للمدة المحددة بشروط الطرح، وذلك للحالات التي لم تتقدم لاستلام الأرض خلال المدة المقررة لظروف خارجة عن إرادتهم، نظرا لعدم الاستفادة من التيسيرات السابق منحها من مجلس الإدارة .

وأضاف الوزير أنه تمت الموافقة على إتاحة قطعة الأرض الكائنة، بمركز خدمات الحيين 11 و12 بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30249م2، المطلة على طريق جمال عبدالناصر، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التربية والتعليم، لتنفيذ مدرسة للمتفوقين جديدة بدلا من الحالية بمدينة عين شمس.

وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان بمنطقة مثلث الأمل بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مدينة أزهرية متكاملة الأركان (مجمع معاهد أزهرية متميزة، ومدينة بعوث للطلاب الوافدين، ومدينة جامعية للطلاب المغتربين، ومقر جديد لبعض الكليات الأزهرية)، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح الأزهر الشريف، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المواجهة لكلية البنات جامعة الأزهر، بالمجاورة الخامسة بالحي الأول بمدينة العاشر من رمضان بمساحة 2588،9م2 لإقامة سكن جامعي للطلبة، بعد تغيير نشاط القطعة من (حضانة) إلى (سكني جامعي) وبالاشتراطات البنائية المعمول بها بمناطق إسكان الطلبة .

وأكد مدبولي أنه تمت الموافقة على تخصيص 3 قطع أراض لإقامة كنائس، وفقا للاشتراطات البنائية المعمول بها، تشمل إتاحة قطعة الأرض بمساحة ألف م2 بمركز الخدمات الواقع خلف الحي التاسع بمدينة العبور، لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك، وقطعة أرض بمساحة لا تزيد عن 300 م2، ضمن مساحة ألف م2 لجزء من الأرض بالحي الثالث، بمنطقة ابني بيتك، لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الإنجيليين، بمدينة الفيوم الجديدة، مع استكمال إجراءات تسليم الموقع وأعمال البناء طبقا للقواعد المعمول بها، فضلا عن إتاحة قطعة أرض مساحة ألف م2 في مدينة طيبة الجديدة، لإقامة كنيسة، لطائفة الأقباط الإنجيليين.

وأوضح الوزير أنه تم اعتماد مشروع لائحة الإعلانات الموحدة لتطبيقها بالمدن الجديد، على أن يتم المراجعة القانونية للائحة.