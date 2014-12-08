فاروق حسني يعرب عن سعادته بإقامة معرضه الفني في 15 ديسمبر

أعرب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عن سعادته بإقامة معرضه الفني الذي ستشهده قاعة أفق في متحف محمود خليل يوم 15 ديسمبر الجاري حتى 4 يناير المقبل، في هذا التوقيت بالذات الذي يمثل حراكا فنيا وإبداعيا لكل مبدعي مصر العظيمة والتي انهمرت إبداعاتهم وتجلت في عدد كبير من المعارض الفنية التي شهدها وسعادته بمعرضه الفني الذي سيحضره نخبة من كبار المبدعين والشخصيات العامة تعود إلى لوحاته التي يضمها المعرض والتي تصل إلى 40 لوحة هى لوحات تشخيصية حديثة يتمنى أن يراها الجمهور المصري أولا والذي سوف يلتقيه في المعرض، متمنيًا أن يدفع كل الفنانين بالحركة الثقافية في مصر والذي يتوقع لها أن تشهد نشاطا غير عادي وسط أجواء أمنة.

وأكد فاروق حسني أنه شعر بعد عودته من دبي وتجهيزه لمعرضه الذي سيقام هناك في فبراير المقبل بحنين غير عادي لمعرض على أرض الوطن يلتقي فيه بمبدعي الأرض التي يتحاكى عن مبدعيها العالم كله وسوف يكمل الشباب الواعد الرسالة الفنية الجميلة التي يحتاجها كل منا لأن الفن من أقوى لغات الشعوب.

لوحات فاروق حسني التي سيشهدها متحف محمود خليل في منتصف هذا الشهر هى لوحات تجريديه جريئة بها مزيح من الألوان والرؤى غير المعتادة يشخص فيها معاني كثيرة احتلت خيال الفنان عنده طوال 4 سنوات هى فترة انقطاعه عن معارضه الفنية التي سيعقبها نشاط في مصر والخارج.

أ ش أ