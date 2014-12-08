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انفجار 5 عبوات ناسفة استهدفت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وسط صنعاء

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انفجار 5 عبوات ناسفة استهدفت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وسط صنعاء انفجار 5 عبوات ناسفة استهدفت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وسط صنعاء

الحوثيين

انفجرت خمس عبوات ناسفة، صباح الإثنين، استهدفت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين ومنازل مواطنين وسط العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مسؤول أمني.

ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع اليمنية عن العميد الركن عبد الرزاق المؤيد مدير امن العاصمة قوله إن خمس عبوات ناسفة انفجرت في منطقة شعوب وسط صنعاء؛ مستهدفة اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله “الحوثيين” ومنازل مواطنين وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين وتم نقلهم للعلاج في المستشفى.

وأضاف أنه “تم تفكيك عبوتين ناسفتين فيما يجري البحث عن عبوات أخرى يعتقد أن عناصر إرهابية وضعتها لاستهداف اللجان الشعبية وعدد من منازل المواطنين”.

وتابع أن “التحريات جارية لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال الإرهابية للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع″.

ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي انفجرت عديد من العبوات ناسفة في نقاط تفتيش ومنازل تابعة لمسلحي الجماعة خلفت قتلى وجرحى.

ويتهم الحوثيون ما يسمونها بجماعات تكفيرية بالوقوف وراء تلك الانفجارات، في إشارة إلى تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة في اليمن.

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