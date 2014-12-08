ضبط متهمين في قضية قتل وبحوزتهما 2 بندقية آلية و175 طلقة بطما بسوهاج‎

تمكنت حملة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، استهدفت ضبط بعض المحكوم عليهم،من ضبط كلآ من “عبد الباسط علام محمود احمد” -37 سنة- حاصل على دبلوم ثانوي صناعي، والمحكوم عليه في جناية قتل، بالسجن المؤبد، وبحوزته بندقية آلية “عيار 7.62 × 39″ مطموسة الأرقام، و4 خزينة لبندقية آلية، بداخلهم 100 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط “مصطفى رفعت محمود احمد” -22 سنة- عاطل، وبحيازته بندقية آلية عيار “7.62 × 39″ مطموسة

> الأرقام، و3 خزينة بندقية آلية، بداخلهم 75 طلقة من ذات العيار.

بالفحص تبين أن المذكورين ينتميان لبيت “شعيب”، والمرتبطة بحادث ثأري في واقعة المحضر رقم 3114 إدارى المركز لسنة 2012 عن مقتل “عادل جاسر السيد” ينتمي لبيت “رمضان”، وكلاهما أبناء عمومة وينتمون لعائلة “علام”.

بمواجهتهما، إعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد الدفاع كونهما طرفي خصومة ثأرية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق، علي أن يراعي لهما التجديد في الميعاد.