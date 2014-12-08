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نجاح القنصلية العامة بدبي في مساعدة مواطن على العودة لمصر بعد إصابته بشلل رباعي

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نجاح القنصلية العامة بدبي في مساعدة مواطن على العودة لمصر بعد إصابته بشلل رباعي نجاح القنصلية العامة بدبي في مساعدة مواطن على العودة لمصر بعد إصابته بشلل رباعي

وزارة الخارجية المصرية

صرح السفير عمرو معوض – مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أنه في إطار رعاية وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لمواطنينا في الخارج- أن القنصلية العامة في دبي نجحت في إنهاء مشكلة أحد المواطنين المصريين الذي أصيب إثر حادث مروري بمدينة دبي نتج عنه شلل رباعي، وخلال إنهاء إجراءات عودته لأرض الوطن، تبين وجود عدة أحكام قضائية ومديونيات مالية ترتب عليها منعه من السفر.

وأضاف عوض تولت قنصليتنا العامة في دبي وبالتنسيق مع الجالية المصرية تدبير سداد تلك المديونيات، وكذا التواصل مع مكتب النائب العام الإماراتي لإصدار عفو عن المواطن المذكور من عقوبة الحبس، وكذلك رفع إسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وقد قام قنصلنا العام بدبي بالإشراف والتنسيق لإعادة المواطن إلى أرض الوطن، حيث وصل يوم الخميس الموافق 4/12/2014 ، وقد تم ترتيب كافة الإجراءات فور وصوله، لنقل المواطن إلى إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لحالته الحرجة، بصحبة أفراد أسرته.

وفي هذا الإطار، يتقدم مساعد وزير الخارجية بالشكر إلى كافة السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على حسن تعاونها مع القنصلية المصرية العامة في دبي لإنهاء كافة المسائل الطبية والقانونية الخاصة بهذا المواطن المصري.

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