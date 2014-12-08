خاص وحصري لـ "سيدتي نت": ناصر القصبي يقدم شبيه "طاش" في رمضان

تشير مصادر "سيدتي نت"، إلى أن الفنان الكوميدي السعودي ناصر القصبي سيكون نجم رمضان الأول على شاشة MBC في العام 2015، من خلال بطولة مطلقة لمسلسل كوميدي لم يتحدد اسمه بعد.

ويتكون العمل من 30 حلقة منفصلة، بمشاركة باقة من نجوم السعودية والخليج، الذين يساند كل منهم القصبي في بطولة بعض الحلقات ومنهم: عبدالله السناني، وحبيب الحبيب، وريماس منصور، وأسعد الزهراني.

وتبين مصادرنا أن العمل الجديد من إنتاج MBC، وتنفيذ مؤسسة نوافذ للإنتاج الإعلامي، التي تعود ملكيتها لناصر القصبي، فيما يشرف الفنان ناصر القصبي على ورشة كتابة المسلسل، التي تضم كل من: خلف الحربي، وناصر العزاز، وعبدالرحمن الوابلي، وعبدالعزيز المدهش.

يذكر أن الفنان ناصر القصبي قام مؤخراً ببطولة فيلم كوميدي قصير بعنوان "أرض العرب"، بمشاركة الفنانين جابر النغموش وأسعد الزهراني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات، من إنتاج مجموعة MBC، حيث يجسد الفيلم في عشرين دقيقة التطور الذي تشهده الإمارات ضمن قالب كوميدي.

وقد انتهى ناصر القصبي من تسجيل حلقات التصفيات الأولى لبرنامج المواهب "أرابس غوت تالنت 4"، كعضو لجنة التحكيم في برنامج بمشاركة الفنانين أحمد حلمي، ونجوى كرم، وعلي جابر، فيما سيظهر البرنامج على الهوا قريباً على قناة MBC قريباً.

وتبين مصادر "سيدتي نت" أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد إنتهاء القصبي من برنامج "أرابس غوت تالنت 4"، عرض باكورة إنتاج مؤسسة "نوافذ للإنتاج الإعلامي" كشريك استراتيجي للـMBC ، وهو برنامج "بعيون سعودية"، الذي يسعى لاكتشاف مخرجين سينمائيين شباب سعوديين.

أما مسلسل "بيوت من تراب" الذي هو من بطولة الفنان ناصر القصبي، والذي كان من المقرر تصويره خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتم تأجيله، فسوف يبدأ تصوير جزئين منه متتابعين بعد شهر رمضان المقبل بسبب هذا التأجيل، علماً أن المسلسل يتكون من خمسة أجزاء، أما التصوير قسيتم ما بين الرياض ودبي، وهو مسلسل تراجيدي اجتماعي كوميدي يرصد التغيرات في حياة أسرة سعودية خلال 50 عاماً، من إخراج عبدالخالق الغانم، وبطولة: عبدالإله السناني، وحبيب الحبيب، وريماس منصور، ومحمد المفرح، ومريم الغامدي، ومحمد القس، ومروة محمد، ومريم حسين، وسناء بكر يونس، وأمينة العلي، وأميرة محمد، وزارا البلوشي، وغصون طحان، ويشرف على العمل عبدالرحمن الزايد.



