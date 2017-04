كيف رد راغب علامة على تقرير الـ MTV القاسي بحقه؟

بعد أن أعلن الفنان راغب علامة اعتذاره عن الإطلالة في الحلقة الأخيرة من برنامج "يلا نرقص" على شاشة الـMTV اللبنانية في اللحظات الأخيرة، ردت المحطة على موقفه المفاجىء بطريقة قاسية من خلال تقرير عرضته في نشرة أخبارها المسائية وعلى موقعها الإلكتروني.

وتساءلت المحطة عن سبب موقف راغب إذا كان استنتسابي أم دائم؟، وعادت إلى الوراء وذكرت بالتواريخ التي أحيا فيها الفنان حفلات تزامنت مع أحداث أليمة مرّ بها لبنان من خطف وإعدام للجيش اللبناني، وأضافت أنه احتفل بإطلاق ألبومه الأخير "حبيب ضحكاتي" بعد أربعة أيام من إعدام أحد الجنود، كما تحدث عن استعداده لإحياء حفل رأس السنة.

كما أشار تقرير محطة الـMTV إلى أن إدارة البرنامج عرضت على راغب أن يغني أغنية وطنية، لكنه رفض ذلك.

من جهته، ردّ راغب على التقرير من خلال حسابه على موقع "تويتر" وقال إن مضمونه غير دقيق، فغرّد: "رأيت التقرير على أخبار المحطة العزيزة mtv حول موقفي من اعتذاري عن الظهور في برنامج يلانرقص. للأسف كان التقرير غير دقيق من حيث المضمون".

ودافع عن موقفه مؤكداً حرصه على مواجهة الإرهاب من خلال الحفلات، فكتب: "في الحقيقة أنا من أنصار محاربة الإرهاب بمتابعة الحفلات.خصوصاً أن بلد كبلدنا يعاني دائماً من المشاكل الأمنية وبالتالي اذا توقفنا سيتوقف الفن"، لكنه اعتبر أنه من غير اللائق المشاركة في برنامج غنائي وراقص ليلة إعدام الجندي، فعلّق: "لكن الظهور في برنامج غنائي راقص يشاهده الملايين ليلة إعدام أحد الجنود والتهديد بإعدام آخرين اليوم يختلف عن الظهور في حفلة مقفلة عددها محدود"، وأضاف: " أنا لم أطلب يوماً توقيف نشاطنا في حفلات عامة أو تلفزيونية أو إيقافها لكن الظهور المباشر في يوم يُذبح فيه الجنود غير لائق بحقنا جميعاً".

ومن جهة أخرى، نوّه الفنان بمحطة الـMTV وبمواقفها الوطنية فكتب: "بالنهاية فإن محطة mtv محطة وطنية وأنا أكيد أن القيمين عليها يتفهمون موقفي جيداً وأعلم أنه من الصعب تغيير البرامج حسب الظروف. فالموضوع مش سهل".

وأعرب راغب عن محبته للبرنامح وبرغبته في الظهور فيه فكتب: "في الحقيقة أنا أحب هذا البرنامج وأعشق محطة mtv وكنت أتشوق للظهور في بلا نرقص.لكن كانا نعلم أن الظرف اليوم تحديداً صعب ودقيق جداً جداً جدا".

ونفى راغب أن يكون قد عرض عليه أن يغني أغنية وطنية في البرنامج فغرد قائلاً: "كنت أتمنى تحويل هذه الحلقة إلى أغاني وطنية على المحطة التي أحبها وأشاهدها وأحترمها mtv لكن أحداً لم يعرض علي هذا العرض.واتفهم صعوبة التغيير".

يذكر أن مصادر إعلامية، أشارت يوم أمس أن الفنان راغب علامة سيعتذر عن الحضور في برنانج "يلا نرقص"، بعد أن كانت محطة الـMTV أول من نشرت خبر إلتقاط راغب صورة سيلفي في عزاء الصبوحة، قبل أن تعتذر وتوضح أن من التقط السيلفي هو الفنان وليد توفيق، كما اعتبرت المصادر أن راغب يريد أن يرد الصاع صاعين للـMTV، فاعتذر عن الظهور في البرنامج في اللحظات الأخيرة.

ويبقى السؤال لماذا عاد راغب وبرر اعتذاره عن الحلول ضيفاً على الحلقة الأخيرة عبر "تويتر"، طالما أنه سبق وبرر السبب عند إعلان خبر اعتذاره، هل لأنه غير مقتنع بانسحابه، أو أراد أن يرد على تقرير شاهده جمهور المحطة وتفاعل معه واعتبر أن راغب أوقع المحطة في مأزق؟

يشار إلى أن برنامج "يلا نرقص" أو "So You Think You Can Dance" هو برنامج هواة فن الرقص، يتنافس خلاله راقصون من مختلف الوطن العربي، للحصول على لقب أفضل راقص في العالم العربي.

