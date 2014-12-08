مدير صحة الرياض يتفقد مستشفى المزاحمية الجديد

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم يوم الخميس بزيارة تفقدية لمستشفى المزاحمية الجديد والذي بدأت صحة الرياض تشغيله فعلياً لخدمة المرضى والمراجعين من أبناء محافظة المزاحمية والمراكز التابعة لها.

وحرص د. العبدالكريم خلال الزيارة على تفقد جميع تجهيزات المستشفى وأقسام العناية المركزة والطوارئ والمختبرات والأشعة، والاطمئنان على توفر كافة الخدمات للمرضى المنومين والذين تم نقلهم من المستشفى القديم إلى المستشفى الجديد. كما قام مدير عام صحة الرياض بزيارة محافظ المزاحمية وإبلاغه بتكامل إمكانات المستشفى الجديد من حيث القوى البشرية أو التجهيزات لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

وأعرب د. العبدالكريم عقب الزيارة عن سعادته بافتتاح وتشغيل مستشفى المزاحمية الجديد والذي تبلغ سعته السريرية 50 سريراً وبلغت تكاليف إنشائه أكثر من 60 مليون ريال، ضمن الخطة الإستراتيجية لصحة الرياض التي بدأ تنفيذها من عام 1432ه وحتى نهاية العام الجاري 1436ه لتوسيع مظلة خدمات الرعاية الصحية في جميع مدن ومحافظات المنطقة من خلال إنشاء وتطوير كافة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة في كافة التخصصات الطبية.

وأوضح مدير عام صحة الرياض، الدكتور عدنان العبدالكريم أن مستشفى المزاحمية الجديد أصبح بالفعل في كامل الجاهزية لاستقبال المرضى والمراجعين بعد نقل المرضى المنومين من المستشفى القديم إليه،وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية وتوزيع الكوادر الطبية والفنية،على مختلف الأقسام مشيراً إلى وجود تنسيق بين المراكز الصحية التابعة للمستشفى بشأن تحويل المرضى إلى العيادات الطبية من أجل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظة المزاحمية والمراكز التابعة لها والاستفادة من الإمكانات المتميزة للمستشفى الجديد، والذي تبلغ سعته 50 سريراً.

وأشار مدير عام صحة الرياض إلى استحداث قسم للأشعة الرقمية "ديجتال" بالمستشفى الجديد وزيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى 5 أسرة إضافة إلى 5 أسرة للعناية بالمواليد "الخدج"، مؤكداً حرص صحة الرياض على توفير كافة التجهيزات لأقسام الأشعة والمختبرات والتنويم والطوارئ وكذلك الكوادر الصحية المؤهلة لتحقيق أفضل استفادة من هذا الصرح الطبي الجديد للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بشقيها والوقائي والعلاجي وخدمة أبناء المزاحمية، وتنفيذ برامج التوعية الوقائية والتثقيف الصحي في جميع قرى ومراكز المحافظة.

ولفت د. العبدالكريم إلى أن المستشفى الجديد سوف يشهد تنفيذ عدد من البرامج المتطورة في مجالات مكافحة العدوى ورعاية المرضى ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى ربطه بنظام "إحالة" لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة ومصابي الحوادث، سعياً لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة في جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين.