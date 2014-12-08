محافظ سوهاج: 450 مليون جنيه لاستكمال مرافق المناطق الصناعية

قال اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، الأحد، إن الدولة خصصت مبلغ 450 مليون جنيه للمحافظة لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية بها، مؤكدا أن الدولة تمنح الأرض بالمناطق الصناعية للمستثمرين مجانا كما تقوم ايضا بترفيقها وذلك تشجيعا وجذبا للاستثمار والمستثمرين.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، عقب وضع المحافظ حجر أساس إنشاء مطحن للغلال بمنطقة غرب طهطا الصناعية بالمحافظة بتكلفة استثمارية للمشروع الذي يتم تنفيذه على مرحلتين تصل إلى 28 مليون جنيه، بمرافقة المهندس علاء ياسين السكرتير العام لمحافظة سوهاج، على دعمه التام لكل مستثمر يهدف إلى البناء والتنمية على أرض سوهاج مشيرا إلى أن سوهاج لن تنهض إلا بأيدي أبناءها المخلصين.

وأوضح «عتيق» أن منطقة غرب طهطا الصناعية من أكثر المناطق الواعدة في مجال الاستثمار وأنه جاري إنشاء طريق بطول 12 كيلومترًا لربط المنطقة بالطريق الصحراوى الغربى وقد تم الإنتهاء من 7 كيلو مترات من الطريق وذلك للتيسير على المستثمرين والعاملين بالمنطقة في التحرك ونقل الخامات والمنتجات الصناعية.

وقال محافظ سوهاج إن مشروع مطاحن الغلال يأتى كبداية لخطة تستهدف إقامة 14 مصنعا بمنطقة غرب طهطا الصناعية خلال 5 سنوات بطاقة عمالية تصل إلى 7 الآف عامل واستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال عبدالآخر عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المنفذة للمشروع، إن مشروع المطاحن يعمل في مرحلته الأولى بطاقة إنتاجية 82 طن من الغلال المطحونة يوميا بتكلفة 10 ملايين جنيه وتشمل المرحلة الثانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 طن يوميا إضافية بتكلفة 18 مليون جنيه على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في أول شهر مايو المقبل.