الجمهوريون يسجلون أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب الأمريكي منذ 67 عاما

احتفظ الجمهوريون اليوم بمقعد ولاية “لويزيانا” داخل مجلس النواب الأمريكي ، وذلك بعد فوز الجمهوري رالف إبراهام بمقعد الولاية في انتخابات الإعادة على حساب الديموقراطي جامي مايو .

ويحتل الجمهوريون حاليا 246 مقعدا في مجلس النواب مقابل 188 مقعدا للديموقراطيين مع بقاء مقعد عن ولاية “اريزونا” معلقا حتى تتم انتخابات الإعادة عليه ، وبذلك سجل الجمهوريون أعلى عدد مقاعد حصلوا عليها في مجلس النواب منذ عام 1947 في عهد الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان .

مما يذكر أن الجمهوريين كانوا قد انتزعوا خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في نوفمبر الماضي 12 مقعدا إضافيا بمجلس النواب من الديموقراطيين من بينهم مقعدي ولاية “جورجيا” و”غرب فيرجينيا” اللذين كانا يحتلهما الديموقراطيون منذ فترة طويلة ، وكان الحزب الديموقراطي قد خسر 63 مقعدا في مجلس النواب عام 2010 ، ثم 12 آخرين هذا العام ؛ مما يمثل خسارة ثقيلة لحزب الرئيس الأمريكي باراك أوباما .

أ ش أ