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مقتل 8 أشخاض في إعصار ضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

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مقتل 8 أشخاض في إعصار ضرب العاصمة الفلبينية مانيلا مقتل 8 أشخاض في إعصار ضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

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لقى 8 أشخاص مصرعهم نتيجة إعصار هاجوبيت الذي ضرب صوب العاصمة الفلبينية، اليوم الإثنين، وشرد أكثر من مليون شخص في الأقاليم الشرقية والوسطى.

واجتاح الإعصار هاجوبيت الساحل الشرقي للبلاد مساء السبت، جالبًا معه أمطارًا غزيرة ورياحا عاتية دكت المنازل وتسببت في انقطاع الكهرباء والاتصالات.

وقال مكتب الارصاد الجوية إن قوة الاعصار تضعف تدريجيًا مع عبوره لوسط الفلبين وتصاحبه رياح تبلع سرعتها 120 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة.

كما تقلص قطر هاجوبيت إلى 450 كيلومترا وتباطأ تقدمه الى 10 كيلومترات في الساعة، مما يعني أنه سيجلب المزيد من الأمطار على المناطق المتضررة، ومن بينها العاصمة مانيلا حيث جرى وقف الدراسة في المدارس وكذلك العمل بالمكاتب الحكومية.

الألمانية

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