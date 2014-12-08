المتحدث الأمني السعودي: نعيش موجة إرهاب جديدة أكثر ضراوة من الأولى

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن بلاده تعيش موجة إرهاب جديدة أكثر ضراوة من الأولى«، قائلا»إننا لن نعجز في التصدي لها ومحاربتها وتجفيف منابع الإرهاب«.

ودعا «التركي» خلال مؤتمرٍ صحفي عقده مساء الأحد، بالرياض إلى ضرورة تكاتف المجتمع، مؤسسات وأفراد، وتوحيد رسالتهم تجاه «آفة» الإرهاب، و«الوقوف صفا واحدا بجانب وزارة الداخلية، والتوعية بغايات هذه الفئة المريضة، وطرقهم الملتوية، قبل انزلاق الشباب لمستنقعها عبر التغرير بهم، واستغلال حماستهم لنصرة الدين كما يصوره لهم هؤلاء الإرهابيون».

وقال: «الأجهزة الأمنية في هذه البلاد أثبتت للعالم أجمع تفوقها وقدرتها على التعامل مع ظاهرة الإرهاب»، مشددا على«أن وزارة الداخلية لن تتهاون في مواجهة أي مهدد لأمن الوطن بحزم وقوة، مستمدة ذلك من أحكام الشرع الحنيف، التي تكفل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن».

وعن الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمقبوض عليهم أو المغرر بهم، واستغلالها للتأثير عليهم من قبل المنظمات الإرهابية، ودور الوزارة في التصدي لذلك ومعالجته، رأى التركي أنه من الصعب الجزم بذلك، واصفا ما ذكر في هذا الصدد بغير الدقيق، موضحا أن القضية أو الظاهرة تتعلق بالفكر فقط، بغض النظر أن أي شيء آخر.

د ب أ