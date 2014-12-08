أوباما: الولايات المتحدة حققت تقدما في إصلاح الانقسامات العنصرية

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن القضايا العنصرية التي برزت بسبب عدم توجيه هيئة المحلفين اتهام لاثنين من رجال الشرطة البيض اللذين قتلا رجلين سود لن تحل بين عشية وضحاها، مضيفا أنه من المهم إدراك التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في مجال الحقوق المدنية .

وأقر أوباما في مقابلة خاصة مع شبكة «بي اٍي تي» الأمريكية، أن المشكلة لها جذور عميقة في المجتمع الأمريكي، وكذلك في تاريخ الولايات المتحدة، موضحا أن ما سيسمح بحل هذه المشكلة هو التفهم بأنه تم إحراز تقدم في إصلاح الانقسامات العنصرية وكذلك من المهم الاعتراف بأن الحوادث التي وقعت مؤخرا، على بالرغم من إنها مؤلمة، لا يمكن مقارنتها بما حدث قبل خمسين عاما.

وقال الرئيس الأمريكي «إنه عند التحدث إلى الآباء والأجداد سيؤكدون أن ما يحدث اليوم أفضل، وإن كان ليس جيدا في كل الأحوال»، مشيرا إلى أنه على الأمريكيين تفهم أن ما حدث من تقدم يعطي الأمل في أنه يمكن إحراز المزيد .