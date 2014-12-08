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انطلاق أكبر مهرجان للصيد بالصقور في العالم بمشاركة 82 دولة بالإمارات

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انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، فعاليات أكبر مهرجان للصيد بالصقور في العالم.

وقال منظمو المهرجان، مساء الأحد، إن المهرجان الذي يحمل اسم «مهرجان الصداقة الدولي الثالث للبيزرة» تعقد فعالياته على مدار 7 أيام، بمشاركة 800 من مربي الصقور ومحترفي الصيد بها من 82 دولة عربية وأوروبية وأسيوية.

وقال عبدالله بطي القبيسي، مدير المهرجان، إن الحدث يهدف للحفاظ على الصيد بالصقور كتراث إنساني، ويقدم عروضاً فلكلورية حول الصيد بالصقور وتربيتها، ويتيح فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين المربين والصيادين.

وذكر أن المهرجان في دورته الثالثة بات ملتقى عالمي يجمع تحت رايته المئات من محبي الصقور من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أنّ لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية المنظمة للمهرجان تسعى عبر تنظيم هذا الحدث العالمي لإبراز الدور الذي لعبته دولة الإمارات في تسجيل الصيد بالصقور بوصفه تراث إنساني في قائمة منظمة اليونسكو، وشرح أهمية هذا الإنجاز لحفظ التراث.

ويقام ضمن فعاليات المهرجان مؤتمر دولي يبحث مستقبل تربية الصقور ومستجدات الصيد بها، ويحمل المؤتمر عنوان «الصقارة بالممارسة» ويشارك فيه 200 من المهتمين بتربية الصقور ورياضة الصيد بها من دول عربية وأسيوية وأوروبية.

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