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«كيري»: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ضرورة توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى تسوية تقوم على أساس حل الدولتين، حيث أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن حل الدولتين سيظل على قمة أولويات أجندة الإدارة الأمريكية.

وقال «كيري» خلال كلمة ألقاها بمؤتمر مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد «بروكينجز»، الأحد: إن خيار الدولة الواحدة غير قابل للتطبيق، كما أنه لن يحافظ على وضع إسرائيل، مشيرا إلى أنه لن يتم تسوية هذا الصراع من خلال اتخاذ خطوات أحادية الجانب، ولكن يجب أن يكون من خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .

وأضاف أنه على إسرائيل الدخول في اتفاق إذا أرادت تحقيق مطالبها الأمنية بصورة كاملة .

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن اعتقاده بأنه لا يزال هناك إمكانية لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه يمكن بالتعاون مع والأردن وغيرهما من الدول بالمنطقة المساعدة في ضمان تحقيق ذلك.

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