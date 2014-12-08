«نزاهة» و«الكشافة» يحتفلون باليوم الدولي لمكافحة الفساد

يرعى نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر مساء اليوم فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد بمقر مركز التدريب الكشفي بالرياض بالشراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية، بهدف توعية الجمهور ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق تنمية الوازع الديني، وأهمية حماية المال العام، والمرافق والممتلكات العامة. وأوضح الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أن الجمعية التي تجمعها بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية مفاهمة كمؤسسة شبابية تربوية تعنى في كثير من برامجها بتوعية المجتمع وتثقيفه قد أعدت العديد من الفعاليات بمختلف قطاعاتها الكشفية في جميع مناطق ومحافظات المملكة للإسهام في نشر ثقافة النزاهة لدى أفراد المجتمع وامتثال قيم النزاهة وممارستها وفق رؤية من أن تكون النزاهة سمة مميزة للمجتمع السعودي انطلاقاً من ديننا الإسلامي الحنيف باعتباره عقيدة وشريعة ومنهج حياة، والمسؤولية الوطنية في حماية المصالح والأموال والمكتسبات العامة في مجالات التنمية المتنوعة، والرقابة الذاتية للمواطن في امتثال قيم النزاهة ومن أهمها الأمانة والمسؤولية والعفة والعدالة والمبادرة والوضوح والشفافية.

وقال الفهد إن الجمعية أعدت لهذه المناسبة مشروعاً تحرص من خلاله إلى تعزيز القيم الدينية والأخلاقية والوطنية التي تحث المجتمع السعودي على النزاهة، ونشر المفاهيم السليمة للنزاهة ومكافحة الفساد بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم، وتحفيز الكشافة والقادة وأفراد المجتمع لامتثال قيم النزاهة، والتوعية بمبادئ وأساليب حماية النزاهة والوقاية من الفساد، وإرشاد المجتمع بالخطوات السليمة والآمنة لمكافحة الفساد.

وعن أبرز الفعاليات التي ستنفذها الكشافة من خلال قطاعاتها قال نائب رئيس الجمعية أن من أبرز هذه الفعاليات فعاليات تعزز الوعد والقانون الكشفي للكشافة والجوالة المشاركين وتنفيذ متطلبات الحصول على شارة نزاهة التي أقرها مجلس إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في رمضان الماضي، بالإضافة إلى مسابقات من المناهج الكشفية خاصة في مجالات التربية الدينية والاجتماعية والوطنية، وتوزيع المطويات والهدايا التوعوية الخاصة بالمناسبة، وأنشطة ثقافية تعزز قيم النزاهة وخطورة الفساد من خلال الإذاعة الصباحية والحصص والمحاضرات والبرامج الاثرائية والتدريبية.