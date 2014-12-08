وزير الصحة المكلف يشكر مدير تخصصي خالد للعيون والعاملين

حصل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على جائزة تصنيف المستوى السادس (HIMSS (Stage 6 من قبل المنظمة المانحة "جمعية أنظمة معلومات الرعاية الصحية وإدارتها" HIMSS ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لدور المستشفى البارز في تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بها في نظام الملف الصحي الالكتروني.

وبهذه المناسبة وجه معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه شكره للمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبد الإله بن عباد الطويرقي وللعاملين بالمستشفى على هذا التميّز الذي يستحق أن نفتخر به جميعاً، معرباً معاليه عن أمله في الاستفادة من هذا الإنجاز في نقل التجربة لجميع قطاعات الوزارة والتعلم من الدروس المستفادة من التجربة.

وبحصوله على هذه الجائزة المرموقة يكون المستشفى في مصاف المراكز المتقدمة عالمياً باستخدام تقنية المعلومات في صناعة الرعاية الصحية، ليصبح ترتيبه الأول على مستوى المستشفيات والمدن الطبية التابعة لوزارة الصحة.

كما يعد المستشفى من أوائل من طبق الأنظمة النمطيةERP والتي تهتم بالجانب المالي والإداري، والتي استفاد منها المستشفى بتوفر المعلومة من مصدر واحد دقيق (دون تكرار أو نقصان)، وتحقيق التكامل في العمل الإداري من خلال نظام واحد يكون حلقة وصل بين كافة الإدارات والأقسام المختلفة، ويوفر الضوابط وآلية عمل الإجراءات ضمنياً في النظام، ورفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية، وإنجاز كافة الأعمال والمعاملات الإدارية والمالية ذات الإجراءات الطويلة بشكل سريع وفعّال في وقت قياسي مقارنة بما يتم إنجازه بالطريقة التقليدية.

وجدير بالذكر أن نظام الملف الصحي الالكتروني يمكن المستشفى من تقديم الرعاية الشاملة للمرضى، بما تقدمه السجلات الطبية الالكترونية من معلومات تسهم في خدمة المريض أولاً اضافة الى تطوير البحث العلمي، كما يقوم النظام بتزويد المستشفى بالتقارير والإحصائيات الطبية والإدارية التي تخدم أنشطة المستشفى، ويوفر هذا النظام إمكانية الربط مع مستشفيات أخرى، ويساعد على تحسين ودقة البيانات في السجل الصحي، وعلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض عن طريق توفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، ودعم المستخدم بالقرار الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير التكاليف عن طريق السرعة في تبادل المعلومات.