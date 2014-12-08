أهالي الثابتية بالقصيم يشتكون من احتطاب شجر الطلح

القصيم سليمان اللزام

شكا عدد من سكان بلدة الثابتية التابعة لمركز الفويلق بمنطقة القصيم من تكاثر أعداد المحتطبين في أوقات كثيرة.

وأوضح السكان أن الاحتطاب الجائر بدا واضحاً في الفترة الأخيرة الذي تركز في أشجار الطلح على وجه التحديد حيث يعمد بعض الناس ممن يمارسون مهنة الاحتطاب هداهم الله لقص تلك الأشجار بالمناشير وبالسيارات من جذورها للاستفادة منها وبيعها. وأشاروا إلى أنه لا يوجد اهتمام واضح بهذا المكان حيث لا توجد الدوريات الأمنية أو من أي جهة رسمية أخرى لمنع مثل هذه التجاوزات من قبل المحتطبين، خصوصاً أن هذا المكان يعد متنفساً للأهالي لجمال الطبيعة الصحراوية. وطالب السكان بوقف احتطاب أشجار الطلح، مؤكدين أن ضعاف النفوس من مواطنين ومقيمين يمارسون الاحتطاب الجائر، وهو ما يؤثر على الغطاء النباتي الطبيعي، والمؤسف حقاً أن ذلك يحدث برغم وجود قوانين صارمة تمنع الاحتطاب، لكنها تفتقر التطبيق.