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مويس بعد الخسارة برباعية أمام فياريال: كنا الأفضل!

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مويس بعد الخسارة برباعية أمام فياريال: كنا الأفضل! مويس بعد الخسارة برباعية أمام فياريال: كنا الأفضل!

(إفي): اعتبر الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب ريال سوسيداد الإسباني أن فريقه لم يلعب بصلابة في مواجهة فياريال بملعب المادريجال والتي خسرها برباعية نظيفة، حيث أشار إلى أن لاعبيه ارتكبوا "أخطاء خطيرة".

وقال مويس في مؤتمر صحفي عقب المباراة بالجولة الـ14 بالدوري الإسباني "ربما كانت الأمور ستصبح أسوأ، ارتكبنا أخطاء خطيرة للغاية، خاصة على الصعيد الدفاعي".

وأضاف "على أي حال فإن الهدف الأول جاء بعد خطأ لم يحتسبه الحكم، ولكن أعتقد أن المنافس تفوق علينا واستحق الفوز".

وأردف مويس "كنا أفضل خلال الشوط الأول، ولكن لم يكن الأمر كافيا، كنا نعرف أننا نواجه منافس قوي ولم نتحل بالصلابة اللازمة".

وأوضح المدرب أن أسوأ ما كان في فريقه ارتبط بمسألة الاستحواذ على الكرة، مشددا على ضرورة العمل على إصلاح هذا الأمر.

وأختتم مويس " حتى الآن لم نتحدث عن صفقات التعزيز المطلوبة، أحتاج للمزيد من الوقت لتحليل ما ينقصنا في سوق الانتقالات".

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