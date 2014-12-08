سمير سيف : عدم عرض فيلم حلاوة روح في المهرجان يعرضني للمساءلة القانونية



> قال د. سمير سيف رئيس المهرجان القومى للسينما المصرية والمخرج السينمائى الكبير إن المهرجان يعود بعد انقطاع عامين ، مشيراً إلى أن توقيت المهرجان يتعارض مع عدد من المهرجانات العربية سنحاول تدارك ذلك في الدورات القادمة ، مضيفاً أن سوء الحظ هو سبب غياب النجوم عن حضور المهرجان .

وأضاف سيف ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأحد :” أن مصر تنتج 25 فيلما في العام وهذا رقم مؤسف لتاريخ السينما المصرية ، موضحاً أن المهرجان القومي للسينما تشرف عليه الدولة ، قائلاً : عدم عرض فيلم حلاوة روح في المهرجان يعرضني للمساءلة القانونية وذلك بعد أن حصل الفيلم من المحكمة على رفض قرار إيقاف عرضه ” .

وأشار رئيس المهرجان القومى للسينما المصرية إلى أن المهرجان يتنافس فيه 124 فيلم 24 منها من الأفلام الروائية الطويلة منها أفلام “فتاة المصنع” ، و”فيلا 69” ، “ فرش وغطا” ، و”حلاوة روح” ، مضيفاً أن هناك مائة فيلم تتنافس من الأفلام التسجيلية القصيرة والتحريك ، موضحاً أن مجموعة الجوائز كلها فى المهرجان تبلغ 582 الف جنيه مصرى أى نحو 81 ألف دولار.

وأوضح سيف أن المهرجان القومى الثامن عشر للسينما المصرية والذى بدأت دورته يوم الجمعة الماضى ويستمر حتى يوم الجمعة 12 ديسمبر الجارى تحمل دورته شعار “من جيل لجيل نتواصل” ، مشيراً إلى أن المهرجان أهدى دورته رقم (18) إلى الراحلة المحبوبة الفنانة اللبنانية صباح وإلى روحها والتى فارقت الحياة منذ أيام والتى قالت قبل رحيلها جملة أوعوا تنسونى ثم رحلت ، موضحاً أن المهرجان كرم أيضاً المنتج منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما على عطائه ، والراحلة الفنانة معالى زايد .